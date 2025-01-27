В Ростовской области назначили начальника Управления судебного департамента

Posted 27 января, 13:38
Published 27 января, 13:38
Modified 27 января, 13:40
Updated 27 января, 13:40
Сообщается, что Башкатов был назначен на должность приказом гендиректора Судебного департамента при российском Верховном суде от 21 января.
На сайте ведомства сообщили, что в 1996-м он окончил направление юриспруденции в российской Академии ФСБ. У Башкатова также имеется ученая степень кандидата юридических наук, ему присвоена квалификация «юрист».
Ранее в регионе суд признал банкротами более десяти уроженцев Германии.
До этого появилась информация о том, что дело экс-председателя ростовского суда Золотаревой рассмотрят в суде.