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Posted 27 января, 13:38

Published 27 января, 13:38

Modified 27 января, 13:40

Updated 27 января, 13:40

В Ростовской области назначили начальника Управления судебного департамента

В Ростовской области назначили начальника Управления судебного департамента

27 января 2025, 13:38
Фото: 1MI. В Ростовской области назначили начальника Управления судебного департамента
27 января приступил к исполнению обязанностей новый начальник Управления судебного департамента в Ростовской области Игорь Башкатов. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Сообщается, что Башкатов был назначен на должность приказом гендиректора Судебного департамента при российском Верховном суде от 21 января.

На сайте ведомства сообщили, что в 1996-м он окончил направление юриспруденции в российской Академии ФСБ. У Башкатова также имеется ученая степень кандидата юридических наук, ему присвоена квалификация «юрист».

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Ранее в регионе суд признал банкротами более десяти уроженцев Германии.

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