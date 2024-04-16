rostovgazeta.ru
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Юрист

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Апрель
Ростовчанам рассказали о распространенных схемах мошенничества при займах в МФО
Юрист раскрыл три самые распространенные схемы обмана заемщиков, сообщает newia.ru.
16 апреля, 11:45
Февраль
Телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области
20 февраля, 16:41
Январь
Тысячи жителей Ростовской области пожаловались Путину на затопленные хутора
26 января, 07:09
Декабрь 2023
Жителей Ростовской области будут ставить на воинский учет без явки в военкомат
Глава государства Владимир Путин поручил проработать вопрос по постановке на воинский учет граждан без необходимости приходить в военкомат, в том числе в Ростовской области, говорится на сайте Кремля.
21 декабря 2023, 08:37
Юрист Туслякова объяснила, как изменятся правила получения пособий в Ростове
В новом году в Ростовской области и других регионах России изменятся правила получения пособий, напомнила в интервью Life юрист Екатерина Туслякова.
11 декабря 2023, 12:22
В Ростовской области с 1 декабря запретили салюты и фейерверки
1 декабря 2023, 06:51
Октябрь 2023
Гражданина Азербайджана осудили за попытку изнасиловать девушку в Аксае
12 октября 2023, 12:51
Сентябрь 2023
Мост на ЗЖМ в Ростове-на-Дону закроют для большегрузов с 23 сентября
В Ростове-на-Дону грузовым автомобилям запретят проезжать через мост на улице Нозадзе, сообщили в городской администрации.
1 сентября 2023, 07:48
Август 2023
Юрист Мартынов рассказал, что грозит ростовчанам за загрязнение Дона
Штрафы до 1 миллиона рублей и уголовная ответственность грозят загрязнителям Дона, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский юрист Юрий Мартынов.
16 августа 2023, 07:24
В Ростове-на-Дону могут назначить нового начальника управления МВД России
В полиции Ростова-на-Дону и Новочеркасска ожидаются кадровые изменения, сообщают СМИ.
1 августа 2023, 09:14
Июль 2023
В Ростовской области 17 компаний попали в перечень взяткодателей
31 июля 2023, 07:33
Гендиректором в «Ростовводоканале» стал экс-министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев
29 июля 2023, 09:23
В зоне СВО погиб 25-летний Андрей Дементьев из Ростовской области
Ставший участником спецоперации Андрей Дементьев из Ростовской области погиб в зоне боевых действий, сообщают СМИ.
28 июля 2023, 07:54
В зоне СВО погиб 26-летний боец из Ростовской области Михаил Сизов
Житель Ростовской области Михаил Сизов погиб во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации, сообщают СМИ.
27 июля 2023, 06:59
Ростовский юрист заявил, что экс-судью Золотареву могли отравить
Юристы не верят в версию, что экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева пыталась покончить с собой, пишут СМИ.
25 июля 2023, 10:28

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