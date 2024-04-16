Жителей Ростовской области будут ставить на воинский учет без явки в военкомат

Глава государства Владимир Путин поручил проработать вопрос по постановке на воинский учет граждан без необходимости приходить в военкомат, в том числе в Ростовской области, говорится на сайте Кремля.