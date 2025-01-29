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Posted 29 января, 08:13

Published 29 января, 08:13

Modified 29 января, 08:15

Updated 29 января, 08:15

Синоптики предупредили об опасном тумане в Ростовской области

О температурных перепадах до 13 градусов предупредили жителей Ростовской области

29 января 2025, 08:13
Фото: Pxhere. Синоптики предупредили об опасном тумане в Ростовской области
Конец января Ростовская область встретит с опасным туманом и гололедом. О том, какие еще погодные явления ждут жителей региона, рассказали синоптики.

30 и 31 января в Ростове будет облачно и туманно. Дороги прокроет слой льда, а ветер будет небольшим — до 10 метров в секунду. В ночные часы в регионе будет морозно — до -2 градусов. Днем температура будет положительная (30 января — +6…8 градусов, а 31-го — +4…6).

В регионе в эти дни будет опасный туман, а на дорогах ожидается гололед. Ночью воздух охладится до -5, а днем — прогреется до +8 градусов.

Штормовое предупреждение из-за густого тумана объявили в Ростовской области
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Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за опасного тумана, из-за которого случилось две аварии с девятью машинами.

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