О температурных перепадах до 13 градусов предупредили жителей Ростовской области

Posted 29 января, 08:13
Published 29 января, 08:13
Modified 29 января, 08:15
Updated 29 января, 08:15
30 и 31 января в Ростове будет облачно и туманно. Дороги прокроет слой льда, а ветер будет небольшим — до 10 метров в секунду. В ночные часы в регионе будет морозно — до -2 градусов. Днем температура будет положительная (30 января — +6…8 градусов, а 31-го — +4…6).
В регионе в эти дни будет опасный туман, а на дорогах ожидается гололед. Ночью воздух охладится до -5, а днем — прогреется до +8 градусов.
Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за опасного тумана, из-за которого случилось две аварии с девятью машинами.