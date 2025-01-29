О температурных перепадах до 13 градусов предупредили жителей Ростовской области

30 и 31 января в Ростове будет облачно и туманно. Дороги прокроет слой льда, а ветер будет небольшим — до 10 метров в секунду. В ночные часы в регионе будет морозно — до -2 градусов. Днем температура будет положительная (30 января — +6…8 градусов, а 31-го — +4…6).