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Posted 30 января, 07:59

Published 30 января, 07:59

Modified 30 января, 08:01

Updated 30 января, 08:01

Контракт на утилизацию песка с мазутом в Ростовской области не стали расторгать

Контракт на утилизацию песка с мазутом в Ростовской области не стали расторгать

30 января 2025, 07:59
Фото: t.me/gusnay_v_m. Контракт на утилизацию песка с мазутом в Ростовской области не стали расторгать
Несмотря на запрет ввоза замазученного песка на полигон в Ростовской области, контракт на его утилизацию расторгать не стали. Как сообщают СМИ, документы о прекращении действия договора не поступали от исполнителя.

Министерство ГО и ЧС Кубани заключило контракт с ростовской компанией «Южный город» 19 января. Работы по переработке оценили в 570 миллионов рублей. За эту сумму нужно было увезти 52 тысячи тонн грунта и утилизировать их на полигоне.

Однако на Дону не позволили исполнять контракт — Роспотребнадзор, Минприроды и прокуратура посчитали, что полигон в Семикаракорском районе не готов к переработке таких отходов. Туда успели завезти лишь 3% планируемого объема песка. Остальные грузовики не пустили на полигон. Власти региона заявили, что подрядчику дается две недели, чтобы найти способ выполнить работы без вреда для экологии и местных жителей. Полиция и общественники круглосуточно дежурят возле площадки по утилизации мусора.

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По информации на сайте компании, «Южный город» появился в 2003 году. Больше двух десятков лет организация комплексно утилизирует строительные и промышленные отходы, обезвреживая их и обрабатывая. У фирмы есть лицензия на утилизацию всех классов опасности мусора — от первого до четвертого.

Напомним, тысячи тонн мазута оказались в Черном море после крушения танкера «Волгонефть» 15 декабря. С тех пор на пляжах Анапы пытаются ликвидировать последствия. Однако нефтепродукты выбрасывает на берег чаще, чем люди успевают их собрать.

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