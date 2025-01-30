Контракт на утилизацию песка с мазутом в Ростовской области не стали расторгать

Однако на Дону не позволили исполнять контракт — Роспотребнадзор, Минприроды и прокуратура посчитали, что полигон в Семикаракорском районе не готов к переработке таких отходов. Туда успели завезти лишь 3% планируемого объема песка. Остальные грузовики не пустили на полигон. Власти региона заявили, что подрядчику дается две недели, чтобы найти способ выполнить работы без вреда для экологии и местных жителей. Полиция и общественники круглосуточно дежурят возле площадки по утилизации мусора.