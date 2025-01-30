Контракт на утилизацию песка с мазутом в Ростовской области не стали расторгать

Posted 30 января, 07:59
Published 30 января, 07:59
Modified 30 января, 08:01
Updated 30 января, 08:01
Министерство ГО и ЧС Кубани заключило контракт с ростовской компанией «Южный город» 19 января. Работы по переработке оценили в 570 миллионов рублей. За эту сумму нужно было увезти 52 тысячи тонн грунта и утилизировать их на полигоне.
Однако на Дону не позволили исполнять контракт — Роспотребнадзор, Минприроды и прокуратура посчитали, что полигон в Семикаракорском районе не готов к переработке таких отходов. Туда успели завезти лишь 3% планируемого объема песка. Остальные грузовики не пустили на полигон. Власти региона заявили, что подрядчику дается две недели, чтобы найти способ выполнить работы без вреда для экологии и местных жителей. Полиция и общественники круглосуточно дежурят возле площадки по утилизации мусора.
По информации на сайте компании, «Южный город» появился в 2003 году. Больше двух десятков лет организация комплексно утилизирует строительные и промышленные отходы, обезвреживая их и обрабатывая. У фирмы есть лицензия на утилизацию всех классов опасности мусора — от первого до четвертого.
Напомним, тысячи тонн мазута оказались в Черном море после крушения танкера «Волгонефть» 15 декабря. С тех пор на пляжах Анапы пытаются ликвидировать последствия. Однако нефтепродукты выбрасывает на берег чаще, чем люди успевают их собрать.