Московская компания начнет строительство второй очереди «Ростовского» кладбища

Компания «Донаэродорстрой» специализируется на комплексном строительстве дорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, аэродромных площадок и искусственных сооружений. Она была основана в 1956 году и функционировала на территории Ростовской области, а в 2020 году офис переехал в Москву.