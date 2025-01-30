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Posted 30 января, 11:21

Published 30 января, 11:21

Modified 30 января, 11:23

Updated 30 января, 11:23

Московская компания начнет строительство второй очереди «Ростовского» кладбища

Московская компания начнет строительство второй очереди «Ростовского» кладбища

30 января 2025, 11:21
Фото: 1MI. Московская компания начнет строительство второй очереди «Ростовского» кладбища
Конкурсная комиссия определила подрядчика, который займется расширением «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе. Им стала московская компания АО «Донаэродорстрой». Информация размещена на портале госзакупок.

Управление капитального строительства Ростова-на-Дону заключило контракт с АО «Донаэродорстрой» на возведение второй очереди кладбища «Ростовское». Работы будут выполнены за 1,78 миллиарда рублей.

Компания «Донаэродорстрой» специализируется на комплексном строительстве дорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, аэродромных площадок и искусственных сооружений. Она была основана в 1956 году и функционировала на территории Ростовской области, а в 2020 году офис переехал в Москву.

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Напомним, что расширение практически полностью заполненного «Ростовского» кладбища начнется в апреле 2025 года. Изначально на реализацию проекта выделили 1,5 миллиарда рублей, но затем строительство второй очереди подорожало еще на 300 миллионов. Подробнее о проекте читайте в материале RostovGazeta.

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