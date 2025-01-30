Московская компания начнет строительство второй очереди «Ростовского» кладбища

Posted 30 января, 11:21
Published 30 января, 11:21
Modified 30 января, 11:23
Updated 30 января, 11:23
Управление капитального строительства Ростова-на-Дону заключило контракт с АО «Донаэродорстрой» на возведение второй очереди кладбища «Ростовское». Работы будут выполнены за 1,78 миллиарда рублей.
Компания «Донаэродорстрой» специализируется на комплексном строительстве дорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, аэродромных площадок и искусственных сооружений. Она была основана в 1956 году и функционировала на территории Ростовской области, а в 2020 году офис переехал в Москву.
Напомним, что расширение практически полностью заполненного «Ростовского» кладбища начнется в апреле 2025 года. Изначально на реализацию проекта выделили 1,5 миллиарда рублей, но затем строительство второй очереди подорожало еще на 300 миллионов. Подробнее о проекте читайте в материале RostovGazeta.