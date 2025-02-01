Таксист затолкал в машину ребенка, бросавшего камни в его авто в Ростове

Инцидент случился около 13.00 мск. Женщина рассказала, что перед этим ребенок на вид лет 8-11 бросил в машину камень. Водитель наспех припарковался и выскочил на улицу. Он якобы схватил мальчика за капюшон и потащил в салон. А когда ростовчанка вмешалась, заявил, что повезет его в полицию.