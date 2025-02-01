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Posted 1 февраля, 07:00

Published 1 февраля, 07:00

Modified 1 февраля, 07:02

Updated 1 февраля, 07:02

Таксист затолкал в машину ребенка, бросавшего камни в его авто в Ростове

Таксист затолкал в машину ребенка, бросавшего камни в его авто в Ростове

1 февраля 2025, 07:00
Фото: Изображение Midjourney. Таксист затолкал в машину ребенка, бросавшего камни в его авто в Ростове
В Ростове очевидцы сообщили о необычной ситуации на улице Тружеников. По словам горожанки, днем 31 января таксист схватил мальчика за капюшон и насильно посадил его в машину.

Инцидент случился около 13.00 мск. Женщина рассказала, что перед этим ребенок на вид лет 8-11 бросил в машину камень. Водитель наспех припарковался и выскочил на улицу. Он якобы схватил мальчика за капюшон и потащил в салон. А когда ростовчанка вмешалась, заявил, что повезет его в полицию.

Женщина тоже обратилась в полицию и оставила заявление о случившемся на водителя.

В комментариях подписчики telegram-канала «Ростов Главный» возмутились таким методам решения проблемы. Многие согласились, что не оставили бы просто так ситуацию, где дети бросают камни в авто. Но отметили, что мужчине стоило просто вызвать полицию, а не насильно везти мальчика туда.

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— Насильно увозить нельзя, конечно. Это же чужой ребенок! — пишут пользователи мессенджера. — Вызвал бы полицию, те — родителей. И разобрались бы законно.

В ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что поступало сообщение о совершении возможно неправомерных действий в отношении ребенка.

— Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством, — уточнили в полиции.

Ранее глава Следкома заинтересовался избиением детей-инвалидов в Ростовской области. Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений в СМИ по этому факту.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Дети#Полиция#Ростов#Инцидент#Происшествия#Таксист#ГУ МВД
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