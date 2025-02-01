Таксист затолкал в машину ребенка, бросавшего камни в его авто в Ростове

Posted 1 февраля, 07:00
Published 1 февраля, 07:00
Modified 1 февраля, 07:02
Updated 1 февраля, 07:02
Инцидент случился около 13.00 мск. Женщина рассказала, что перед этим ребенок на вид лет 8-11 бросил в машину камень. Водитель наспех припарковался и выскочил на улицу. Он якобы схватил мальчика за капюшон и потащил в салон. А когда ростовчанка вмешалась, заявил, что повезет его в полицию.
Женщина тоже обратилась в полицию и оставила заявление о случившемся на водителя.
В комментариях подписчики telegram-канала «Ростов Главный» возмутились таким методам решения проблемы. Многие согласились, что не оставили бы просто так ситуацию, где дети бросают камни в авто. Но отметили, что мужчине стоило просто вызвать полицию, а не насильно везти мальчика туда.
— Насильно увозить нельзя, конечно. Это же чужой ребенок! — пишут пользователи мессенджера. — Вызвал бы полицию, те — родителей. И разобрались бы законно.
В ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что поступало сообщение о совершении возможно неправомерных действий в отношении ребенка.
— Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством, — уточнили в полиции.
Ранее глава Следкома заинтересовался избиением детей-инвалидов в Ростовской области. Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений в СМИ по этому факту.