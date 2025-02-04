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Posted 4 февраля, 14:03

Published 4 февраля, 14:03

Modified 4 февраля, 14:05

Updated 4 февраля, 14:05

Регоператор «ЭкоЦентр» сообщил о перебоях вывоза ТКО в Ростовской области

Временный регоператор «ЭкоЦентр» сообщил о перебоях вывоза ТКО в Ростовской области

4 февраля 2025, 14:03
Фото: donland.ru. Регоператор «ЭкоЦентр» сообщил о перебоях вывоза ТКО в Ростовской области
Регоператор «ЭкоЦентр» рассказал о проблемах с вывозом ТКО в связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области.

Компания уточнила, что проблемы возникли в Ростове и Мясниковском районе. Это связано со снегопадом, из-за которого спецтранспорт не может проехать к контейнерным площадкам.

«Наблюдается налипание мокрого снега на проводах, наледь. Под давлением снега сломались крупные ветки деревьев», — сообщает регоператор.

Компания уточнила, что для решения проблемы пересмотрят маршруты спецтранспорта и режим вывоза мусора.

Напомним, обязанности регоператора организация «ЭкоЦентр» начала выполнять с начала февраля 2025 года. До этого Министерство ЖКХ региона лишило компанию «Экострой-Дон» данного статуса.

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О последствиях мощного снегопада в Ростове читайте в сюжете RostovGazeta.

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