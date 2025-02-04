Временный регоператор «ЭкоЦентр» сообщил о перебоях вывоза ТКО в Ростовской области

Posted 4 февраля, 14:03
Published 4 февраля, 14:03
Modified 4 февраля, 14:05
Updated 4 февраля, 14:05
Компания уточнила, что проблемы возникли в Ростове и Мясниковском районе. Это связано со снегопадом, из-за которого спецтранспорт не может проехать к контейнерным площадкам.
«Наблюдается налипание мокрого снега на проводах, наледь. Под давлением снега сломались крупные ветки деревьев», — сообщает регоператор.
Компания уточнила, что для решения проблемы пересмотрят маршруты спецтранспорта и режим вывоза мусора.
Напомним, обязанности регоператора организация «ЭкоЦентр» начала выполнять с начала февраля 2025 года. До этого Министерство ЖКХ региона лишило компанию «Экострой-Дон» данного статуса.