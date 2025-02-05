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Posted 5 февраля, 04:09

Published 5 февраля, 04:09

Modified 5 февраля, 04:09

Updated 5 февраля, 04:09

Больше 60% жителей Ростовской области матерятся на рабочем месте

Больше 60% жителей Ростовской области матерятся на рабочем месте

5 февраля 2025, 04:09
Фото: benzoix/freepik. Больше 60% жителей Ростовской области матерятся на рабочем месте
Исследование показало, что жители Ростовской области часто прибегают к нецензурной лексике на работе. Поматериться любят аж 63% дончан.

В честь Всемирного дня борьбы с ненормативной лексикой аналитики hh.ru провели опрос среди представителей разных профессий Ростовской области и выяснили, как они относятся к матам на работе. Так, в общении с коллегами нецензурную брань используют 63% дончан.

27% опрошенных добавляют ненормативную лексику в свою речь только в моменты эмоционального накала, 23% — употребляют такие выражения независимо от обстоятельств и еще 13% респондентов регулярно матерятся на работе.

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Несмотря на сильную распространенность бранной лексики в общении с коллегами, 73% жителей Ростовской области считают, что ее использование на работе неприемлемо. Интересно, что чаще всего на рабочем месте матерятся сотрудники 18 — 24 лет, представители сферы закупок — 19%, производства — 16% и «рабочий персонал» — 14%.

Примечательно, что 23% дончан утверждают, что у них на работе строго запрещено использовать ненормативную лексику. При этом санкции за мат встречаются редко. В 3% случаев за это можно получить штраф, в 5% — официальное замечание и в 13% — устное взыскание.

Ранее рабочие устроили массовую драку на стройплощадке школы в Ростове.

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