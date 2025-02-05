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Posted 5 февраля, 17:12

Published 5 февраля, 17:12

Modified 5 февраля, 17:14

Updated 5 февраля, 17:14

Экс-главе Минтранса Ростовской области Кушнареву продлили арест на пять месяцев

Экс-главе Минтранса Ростовской области Кушнареву продлили арест на пять месяцев

5 февраля 2025, 17:12
Фото: 1MI. Экс-главе Минтранса Ростовской области Кушнареву продлили арест на пять месяцев
Суд продлил срок ареста бывшему заместителю губернатора — министру транспорта Ростовской области Виталию Кушнареву, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, что экс-главу Минтранса Ростовской области арестовали 24 ноября. Его подозревают в получении взятки в размере 27 миллионов рублей и в незаконном хранении оружия. 28 января стало известно о том, что Кушнарева перевели из ростовского СИЗО в изолятор Москвы.

Теперь Басманный суд Москвы на пять месяцев продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева.

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«Басманный районный суд Москвы на пять месяцев продлил стражу Кушнареву», — рассказал собеседник агентства.

До этого RostovGazeta рассказала, что после ареста бывшего главы Минтранса Виталия Кушнарева в Ростове-на-Дону его подчиненные прошли тест на знание законов о противодействии коррупции.

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