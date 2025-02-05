Экс-главе Минтранса Ростовской области Кушнареву продлили арест на пять месяцев

Posted 5 февраля, 17:12
Published 5 февраля, 17:12
Modified 5 февраля, 17:14
Updated 5 февраля, 17:14
Напомним, что экс-главу Минтранса Ростовской области арестовали 24 ноября. Его подозревают в получении взятки в размере 27 миллионов рублей и в незаконном хранении оружия. 28 января стало известно о том, что Кушнарева перевели из ростовского СИЗО в изолятор Москвы.
Теперь Басманный суд Москвы на пять месяцев продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева.
«Басманный районный суд Москвы на пять месяцев продлил стражу Кушнареву», — рассказал собеседник агентства.
До этого RostovGazeta рассказала, что после ареста бывшего главы Минтранса Виталия Кушнарева в Ростове-на-Дону его подчиненные прошли тест на знание законов о противодействии коррупции.