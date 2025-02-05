Экс-главе Минтранса Ростовской области Кушнареву продлили арест на пять месяцев

Напомним, что экс-главу Минтранса Ростовской области арестовали 24 ноября. Его подозревают в получении взятки в размере 27 миллионов рублей и в незаконном хранении оружия. 28 января стало известно о том, что Кушнарева перевели из ростовского СИЗО в изолятор Москвы.