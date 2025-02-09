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Posted 9 февраля, 04:48

Published 9 февраля, 04:48

Modified 9 февраля, 04:50

Updated 9 февраля, 04:50

Работа ПВО во время учений

Каменск-Шахтинский подвергся атаке беспилотников ночью 9 февраля

9 февраля 2025, 04:48
Фото: Минобороны России. Работа ПВО во время учений
Военные отразили атаку на Ростовскую область в ночь на 9 февраля, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он написал в своем телеграм-канале, что ночью силы и средства ПВО успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА возле Каменска-Шахтинскинского.

«Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет», — уточнил Слюсарь.
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При этом около 23 часов в городе, а также в соседних с ним районах РСЧС объявила беспилотную опасность, которую отменили только в 04.25 мск 9 февраля.

Напомним, накануне, в ночь на 8 февраля, атаке подвергся Ростов-на-Дону. В результате падения БПЛА в районе Сельмаш были выбиты стекла в нескольких домах. Разрушения получили более 70 квартир. Остекление также было нарушено в медицинских учреждениях.

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#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#ПВО#СВО#БПЛА#Атака БПЛА#Происшествия#Юрий Слюсарь
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