Каменск-Шахтинский подвергся атаке беспилотников ночью 9 февраля

Posted 9 февраля, 04:48
Published 9 февраля, 04:48
Modified 9 февраля, 04:50
Updated 9 февраля, 04:50
Он написал в своем телеграм-канале, что ночью силы и средства ПВО успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА возле Каменска-Шахтинскинского.
«Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет», — уточнил Слюсарь.
При этом около 23 часов в городе, а также в соседних с ним районах РСЧС объявила беспилотную опасность, которую отменили только в 04.25 мск 9 февраля.
Напомним, накануне, в ночь на 8 февраля, атаке подвергся Ростов-на-Дону. В результате падения БПЛА в районе Сельмаш были выбиты стекла в нескольких домах. Разрушения получили более 70 квартир. Остекление также было нарушено в медицинских учреждениях.