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Posted 16 февраля, 15:02

Published 16 февраля, 15:02

Modified 16 февраля, 16:26

Updated 16 февраля, 16:26

Плюсовая температура вернется в Ростов к концу февраля

Стало известно, когда ослабнут морозы в Ростовской области

16 февраля 2025, 15:02
Фото: 1MI.

Плюсовая температура вернется в Ростов к концу февраля

В первой половине грядущей недели жителей Ростовской области ожидает мороз до -25 градусов, гололед и снегопад. Об этом рассказали синоптики.

В начале недели, 17 февраля, в Ростове будет облачно. Морозы опустятся до -12 градусов, а дороги покроются льдом. Ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

На некоторых территориях региона пойдет небольшой снег. В начале суток на Ростовскую область опустится туман, а тротуары и дороги заледенеют. Температура будет минусовая: от -24 до -1 градусов.

Во вторник и среду, 18 и 19 февраля, в Ростове усилится ветер до 10 метров в секунду, а температура опустится до -13 градусов. По региону на протяжении этих дней продолжит идти снег. Температура при этом опустится до -25 градусов.

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Согласно данным сервиса Gismeteo морозы начнут ослабевать в Ростове уже на следующей неделе, а плюсовая температура вернется в город после 25 февраля.

Ранее в Таганроге сотни больших льдин выбило на берег из-за ветра.

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