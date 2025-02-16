Стало известно, когда ослабнут морозы в Ростовской области

Posted 16 февраля, 15:02
Published 16 февраля, 15:02
Modified 16 февраля, 16:26
Updated 16 февраля, 16:26
В начале недели, 17 февраля, в Ростове будет облачно. Морозы опустятся до -12 градусов, а дороги покроются льдом. Ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
На некоторых территориях региона пойдет небольшой снег. В начале суток на Ростовскую область опустится туман, а тротуары и дороги заледенеют. Температура будет минусовая: от -24 до -1 градусов.
Во вторник и среду, 18 и 19 февраля, в Ростове усилится ветер до 10 метров в секунду, а температура опустится до -13 градусов. По региону на протяжении этих дней продолжит идти снег. Температура при этом опустится до -25 градусов.
Согласно данным сервиса Gismeteo морозы начнут ослабевать в Ростове уже на следующей неделе, а плюсовая температура вернется в город после 25 февраля.
Ранее в Таганроге сотни больших льдин выбило на берег из-за ветра.