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Posted 19 февраля, 08:16

Published 19 февраля, 08:16

Modified 19 февраля, 08:20

Updated 19 февраля, 08:20

Доходный дом Рувинского в Ростове

Полиция задержала двух бездомных, проникших в дом Рувинского в Ростове

19 февраля 2025, 08:16
Фото: Greyt Things/cc by sa 4.0/wikimedia.org. Доходный дом Рувинского в Ростове
В Ростове задержали двух бездомных, которые проникли в доходный дом Рувинского. Об этом сообщили местные СМИ.

Несколько дней назад правоохранители задержали двух человек, который грелись в старинном здании на улице Шаумяна, 96. По информации телеканала «Дон 24» со ссылкой на региональное ГУ МВД, бездомных забрали в отдел. Мужчины стали фигурантами по уголовной статье «Хулиганство».

Примечательно, что в отношении тех, кто отвечает за сохранность объекта культурного наследия, не принято никаких мер. Очевидно, здание находится на балансе муниципалитета. В 2022 году действующий тогда глава администрации Алексей Логвиненко заявил о расселении аварийного дома и изъятии городом земли под ним и всех помещений внутри для муниципальных нужд.

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Почему администрация до сих пор не позаботилась об ограничении доступа к памятнику архитектуры, неясно. Правоохранители обратили внимание только на последствия в виде бездомных, но не на очевидный корень проблемы.

При этом после того, как уехали правоохранители и администрация, сразу же нагрянули вандалы, которые стали ломать все внутри. По словам активистов и градозащитников, ранее из дома уже вывезли металлическую дверь. А препятствий для проникновения в дом так и не появилось.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Полиция#Архитектура#Ростов#Хулиганство#Вандалы#Градозащитники#Муниципалитет#Бездомные#Объект культурного наследия
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