Полиция задержала двух бездомных, проникших в дом Рувинского в Ростове

Posted 19 февраля, 08:16
Published 19 февраля, 08:16
Modified 19 февраля, 08:20
Updated 19 февраля, 08:20
Несколько дней назад правоохранители задержали двух человек, который грелись в старинном здании на улице Шаумяна, 96. По информации телеканала «Дон 24» со ссылкой на региональное ГУ МВД, бездомных забрали в отдел. Мужчины стали фигурантами по уголовной статье «Хулиганство».
Примечательно, что в отношении тех, кто отвечает за сохранность объекта культурного наследия, не принято никаких мер. Очевидно, здание находится на балансе муниципалитета. В 2022 году действующий тогда глава администрации Алексей Логвиненко заявил о расселении аварийного дома и изъятии городом земли под ним и всех помещений внутри для муниципальных нужд.
Почему администрация до сих пор не позаботилась об ограничении доступа к памятнику архитектуры, неясно. Правоохранители обратили внимание только на последствия в виде бездомных, но не на очевидный корень проблемы.
При этом после того, как уехали правоохранители и администрация, сразу же нагрянули вандалы, которые стали ломать все внутри. По словам активистов и градозащитников, ранее из дома уже вывезли металлическую дверь. А препятствий для проникновения в дом так и не появилось.