rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 05:28

Published 18 февраля, 05:28

Modified 18 февраля, 05:56

Updated 18 февраля, 05:56

Достал нож и ломился в квартиру: неизвестный напугал маму с ребенком в Ростове

Достал нож и ломился в квартиру: неизвестный напал на маму с ребенком в Ростове

18 февраля 2025, 05:28
Фото: 1MI. Достал нож и ломился в квартиру: неизвестный напугал маму с ребенком в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина с ножом якобы пытался напасть на ребенка с матерью и ломился к ним в квартиру. Инцидент произошел на улице Орбитальной, 17 несколько дней назад.

По словам горожанки, 15 февраля около 22.30 мск они с ребенком поднялись на свой этаж, когда увидели мужчину возле электрического щитка: тот, мол, полез в рюкзак за ножом. Женщина успела забежать в квартиру вместе с ребенком, а испугавший их незнакомец стал ломиться в дверь.

Высокопоставленный полицейский из Ростова на сноуборде сломал обе руки
Узнать подробнее

Как сообщили очевидцы telegram-каналу «Это Ростов новости», мужчину видели по камерам еще в 16.00 мск. Как выяснилось позже, это был сосед сверху. Женщина не раз вызывала полицию в их квартиру, и ростовчанин, вероятно, решил отомстить.

Горожанка написала заявление. По информации ГУ МВД по Ростовской области, участковые выясняют все обстоятельства.

Пару недель назад правоохранители задержали мужчину, устроившего резню в торговом центре в Ростове.

Читайте также:
Таксист затолкал в машину ребенка, бросавшего камни в его авто в РостовеПоявились кадры с резней в торговом центре «Горизонт» в Ростове-на-ДонуНеизвестный напал с ножом на посетителя ТЦ «Горизонт» в Ростове
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Квартира#Полиция#Ребенок#Ростов#Нож#Инцидент#Женщина#Происшествия#ГУ МВД
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика