Достал нож и ломился в квартиру: неизвестный напал на маму с ребенком в Ростове

По словам горожанки, 15 февраля около 22.30 мск они с ребенком поднялись на свой этаж, когда увидели мужчину возле электрического щитка: тот, мол, полез в рюкзак за ножом. Женщина успела забежать в квартиру вместе с ребенком, а испугавший их незнакомец стал ломиться в дверь.