Достал нож и ломился в квартиру: неизвестный напал на маму с ребенком в Ростове

Posted 18 февраля, 05:28
Published 18 февраля, 05:28
Modified 18 февраля, 05:56
Updated 18 февраля, 05:56
По словам горожанки, 15 февраля около 22.30 мск они с ребенком поднялись на свой этаж, когда увидели мужчину возле электрического щитка: тот, мол, полез в рюкзак за ножом. Женщина успела забежать в квартиру вместе с ребенком, а испугавший их незнакомец стал ломиться в дверь.
Как сообщили очевидцы telegram-каналу «Это Ростов новости», мужчину видели по камерам еще в 16.00 мск. Как выяснилось позже, это был сосед сверху. Женщина не раз вызывала полицию в их квартиру, и ростовчанин, вероятно, решил отомстить.
Горожанка написала заявление. По информации ГУ МВД по Ростовской области, участковые выясняют все обстоятельства.
Пару недель назад правоохранители задержали мужчину, устроившего резню в торговом центре в Ростове.