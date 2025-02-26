Зарплаты подростков в Ростове выросли до 57 тысяч рублей. За что им платят?

Для подростков от 16 лет стало на 88% больше предложений о работе комплектовщика. Причиной стало то, что работодатели часто привлекают представителей «цифрового поколения» для оптимизации процессов упаковки и контроля качества товаров. В среднем работники могут рассчитывать на зарплату от 53,2 тысячи рублей в месяц.