Зарплаты подростков в Ростове выросли до 57 тысяч рублей. За что им платят?

Posted 26 февраля, 14:12
Published 26 февраля, 14:12
Modified 26 февраля, 14:54
Updated 26 февраля, 14:54
Аналитики «Авито Работа» выяснили, что в январе 2025 года рост зарплат юным сотрудников состави 113% по отношению к аналогичному периоду 2024 года.
Чаще всего подросткам предлагают работу расклейщиком (+125%), так как ее можно совмещать с учебой и она не требует долгого обучения. Средняя зарплата в январе 2025 года составила 2,6 тысячи рублей за смену.
Также чаще стали нанимать подростков курьерами. В январе работодатели опубликовали на 16% больше предложений о работе в сфере доставки для молодежи от 16 лет. Средняя месячная зарплата составила 56,5 тысячи рублей. Преимуществом стало то, что данная сфера не требует специальной квалификации. Как ранее писала RostovGazeta, профессия курьера стала самой востребованной среди ростовских работодателей.
Для подростков от 16 лет стало на 88% больше предложений о работе комплектовщика. Причиной стало то, что работодатели часто привлекают представителей «цифрового поколения» для оптимизации процессов упаковки и контроля качества товаров. В среднем работники могут рассчитывать на зарплату от 53,2 тысячи рублей в месяц.