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Posted 27 февраля, 04:17

Published 27 февраля, 04:17

Modified 27 февраля, 04:17

Updated 27 февраля, 04:17

Арендодатель ТЦ Рио в Ростове попал в число богатейших «королей» недвижимости РФ

Арендодатель ТЦ «Рио» в Ростове попал в число «королей» недвижимости РФ

27 февраля 2025, 04:17
Фото: Изображение Midjourney. Арендодатель ТЦ Рио в Ростове попал в число богатейших «королей» недвижимости РФ
Управляющая компания «МКапитал», сдающая в аренду ТЦ «Рио» в Ростове-на-Дону, заняла 13 место в рейтинге «королей» недвижимости России. Доход организации от аренды составляет примерно 160 миллионов долларов, сообщает Forbes.

«МКапитал» сдает более 100 помещений в аренду, в том числе торговые центры «Охотный Ряд» в Москве и «Шоколад» в Реутове. Кроме того, компания владеет торговым центром «Рио» в Ростове-на-Дону. Там общая площадь, сдаваемых в аренду помещений, достигает 100 тысяч «квадратов». К слову, по России у компании более двух тысяч действующих арендаторов.

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Так, доход «МКапитал» от аренды достигает 160 миллионов долларов. Примечательно, что весной 2023 года владелец компании Александр Занадворов перевел почти всю свою недвижимость в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Седьмой континент». Единственным пайщиком ЗПИФ является сам бизнесмен.

Добавим, что в 2023 году «МКапитал» находился на 20 строчке рейтинга, а в 2024-м — спустился на 21 место.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовский миллиардер Кислов избавился от всего своего бизнеса в России.

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