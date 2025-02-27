Арендодатель ТЦ «Рио» в Ростове попал в число «королей» недвижимости РФ

«МКапитал» сдает более 100 помещений в аренду, в том числе торговые центры «Охотный Ряд» в Москве и «Шоколад» в Реутове. Кроме того, компания владеет торговым центром «Рио» в Ростове-на-Дону. Там общая площадь, сдаваемых в аренду помещений, достигает 100 тысяч «квадратов». К слову, по России у компании более двух тысяч действующих арендаторов.