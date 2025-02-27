Арендодатель ТЦ «Рио» в Ростове попал в число «королей» недвижимости РФ

Posted 27 февраля, 04:17
Published 27 февраля, 04:17
Modified 27 февраля, 04:17
Updated 27 февраля, 04:17
«МКапитал» сдает более 100 помещений в аренду, в том числе торговые центры «Охотный Ряд» в Москве и «Шоколад» в Реутове. Кроме того, компания владеет торговым центром «Рио» в Ростове-на-Дону. Там общая площадь, сдаваемых в аренду помещений, достигает 100 тысяч «квадратов». К слову, по России у компании более двух тысяч действующих арендаторов.
Так, доход «МКапитал» от аренды достигает 160 миллионов долларов. Примечательно, что весной 2023 года владелец компании Александр Занадворов перевел почти всю свою недвижимость в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Седьмой континент». Единственным пайщиком ЗПИФ является сам бизнесмен.
Добавим, что в 2023 году «МКапитал» находился на 20 строчке рейтинга, а в 2024-м — спустился на 21 место.
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