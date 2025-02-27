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Posted 27 февраля, 11:17

Published 27 февраля, 11:17

Modified 27 февраля, 19:09

Updated 27 февраля, 19:09

Бутылки на прилавке

На каждом углу: пивные магазины массово открываются в Ростовской области

27 февраля 2025, 11:17
Фото: Unsplash. Бутылки на прилавке

За год в Ростовской области открылось больше 100 пивных магазинов

На территории Ростовской области зарегистрировано более 370 пивных магазинов. Эти показатели отправили донской регион на четвертое место рейтинга, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Фокус».

По данным на 1 февраля 2025 года, больше всего торговых точек по продаже пива расположено в Краснодарском крае. Там насчитывается порядка 522 магазинов. Московская область немного уступает и занимает второе место — 460 магазинов. А на третьем месте расположилась Москва — 456 точек.

Четвертое место заняла Ростовская область. Здесь насчитывается 379 пивных магазинов. Пятая позиция досталась Ставропольскому краю — 293 точки по продаже пенного.

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Кроме того, за 2024 год в Ростовской области было открыто 105 новых пивных магазинов. Больше было зарегистрировано только в Краснодарском крае — 152 и в Московской области — 133. При этом, за прошлый год в регионе закрылось пивных магазинов практически столько же, сколько и открылось — 104 точки.

Добавим, что всего за 2024 год число магазинов, торгующих пивом, выросло по России на 0,62%. Всего насчитывается 7431 точка.

Ранее стало известно, что за один год стоимость вина в Ростовской области резко подскочила на 20%. Подробнее об обновленных ценниках читайте в материале RostovGazeta.

Как вы думаете, настолько ли пиво популярно среди жителей Ростовской области?
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