На каждом углу: пивные магазины массово открываются в Ростовской области

Posted 27 февраля, 11:17
Published 27 февраля, 11:17
Modified 27 февраля, 19:09
Updated 27 февраля, 19:09
По данным на 1 февраля 2025 года, больше всего торговых точек по продаже пива расположено в Краснодарском крае. Там насчитывается порядка 522 магазинов. Московская область немного уступает и занимает второе место — 460 магазинов. А на третьем месте расположилась Москва — 456 точек.
Четвертое место заняла Ростовская область. Здесь насчитывается 379 пивных магазинов. Пятая позиция досталась Ставропольскому краю — 293 точки по продаже пенного.
Кроме того, за 2024 год в Ростовской области было открыто 105 новых пивных магазинов. Больше было зарегистрировано только в Краснодарском крае — 152 и в Московской области — 133. При этом, за прошлый год в регионе закрылось пивных магазинов практически столько же, сколько и открылось — 104 точки.
Добавим, что всего за 2024 год число магазинов, торгующих пивом, выросло по России на 0,62%. Всего насчитывается 7431 точка.
Ранее стало известно, что за один год стоимость вина в Ростовской области резко подскочила на 20%. Подробнее об обновленных ценниках читайте в материале RostovGazeta.