На каждом углу: пивные магазины массово открываются в Ростовской области

Кроме того, за 2024 год в Ростовской области было открыто 105 новых пивных магазинов. Больше было зарегистрировано только в Краснодарском крае — 152 и в Московской области — 133. При этом, за прошлый год в регионе закрылось пивных магазинов практически столько же, сколько и открылось — 104 точки.