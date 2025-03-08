Шесть беспилотников сбили в Ростовской области за полтора часа

Posted 8 марта, 19:31
Published 8 марта, 19:31
Modified 8 марта, 19:40
Updated 8 марта, 19:40
Ранее стало известно о возгорании в частном доме в Матвеево-Курганском районе региона. Очевидцы сообщали, что перед тем, как начался пожар, были слышны хлопки и видно, что что-то взорвалось. Падение обломков подтвердил и врио губернатора Юрий Слюсарь. Он проинформировал, что в результате происшествия никто не пострадал, а жильцов и их соседей эвакуировали в безопасное место.
Местные жители при этом успели снять на видео момент поражения беспилотника.
Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что с 20.00 до 21.30 мск дежурными средствами ПВО в Ростовской области были перехвачены и уничтожены шесть украинских дронов. Кроме донского региона атаке подверглась в это время и Белгородская область, там сбили 10 БПЛА.