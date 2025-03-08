Шесть беспилотников сбили в Ростовской области за полтора часа

Ранее стало известно о возгорании в частном доме в Матвеево-Курганском районе региона. Очевидцы сообщали, что перед тем, как начался пожар, были слышны хлопки и видно, что что-то взорвалось. Падение обломков подтвердил и врио губернатора Юрий Слюсарь. Он проинформировал, что в результате происшествия никто не пострадал, а жильцов и их соседей эвакуировали в безопасное место.