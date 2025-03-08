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Posted 8 марта, 19:19

Published 8 марта, 19:19

Modified 8 марта, 19:40

Updated 8 марта, 19:40

Учения Минобороны РФ

«Зарево жуткое стоит!»: испуганные жители Ростовской области рассказали об атаке БПЛА

8 марта 2025, 19:19
Фото: Минобороны РФ. Учения Минобороны РФ
Вечером 8 марта в Ростовской области произошло ЧП после падения обломков беспилотника. Местные жители рассказали в соцсетях, как пережили воздушную атаку.

Один из частных домов в селе Ряженое Матвеево-Курганского района загорелся около 19.30 мск. Как позже уточнил врио губернатора Юрий Слюсарь, там на жилой дом упали обломки БПЛА. Жильцов и несколько соседних семей эвакуировали.

В комментариях telegram-каналов местные жители рассказали, что зрелище было страшным.

— Звук как в фильме ужасов и зарево жуткое стоит, — поделились сельчане.
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— Что-то бабахнуло полчаса назад в Неклиновском районе, — добавил в 20.12 мск другой пользователь мессенджера.
— В Новочеркасске слышно было сильный хлопок, — подхватил еще один.

В Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность. Людей просят не покидать дома и держаться подальше от окон.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Эвакуация#Пожар#Новочеркасск#Соцсети#Падение#БПЛА#Жители#Фильм ужасов
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