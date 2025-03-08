«Зарево жуткое стоит!»: испуганные жители Ростовской области рассказали об атаке БПЛА

Posted 8 марта, 19:19
Published 8 марта, 19:19
Modified 8 марта, 19:40
Updated 8 марта, 19:40
Один из частных домов в селе Ряженое Матвеево-Курганского района загорелся около 19.30 мск. Как позже уточнил врио губернатора Юрий Слюсарь, там на жилой дом упали обломки БПЛА. Жильцов и несколько соседних семей эвакуировали.
В комментариях telegram-каналов местные жители рассказали, что зрелище было страшным.
— Звук как в фильме ужасов и зарево жуткое стоит, — поделились сельчане.
— Что-то бабахнуло полчаса назад в Неклиновском районе, — добавил в 20.12 мск другой пользователь мессенджера.
— В Новочеркасске слышно было сильный хлопок, — подхватил еще один.
В Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность. Людей просят не покидать дома и держаться подальше от окон.