«Зарево жуткое стоит!»: испуганные жители Ростовской области рассказали об атаке БПЛА

Один из частных домов в селе Ряженое Матвеево-Курганского района загорелся около 19.30 мск. Как позже уточнил врио губернатора Юрий Слюсарь, там на жилой дом упали обломки БПЛА. Жильцов и несколько соседних семей эвакуировали.