После атаки БПЛА загорелся склад на промышленном объекте в Ростовской области

В Ростовской области произошел еще один пожар в результате атаки беспилотников. По информации врио губернатора Юрия Слюсаря, вечером 3 марта возгорание произошло не только на нефтепроводе, но и на складе промышленного объекта в Чертковском районе.

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