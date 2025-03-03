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Posted 3 марта, 19:58

Published 3 марта, 19:58

Modified 3 марта, 20:00

Updated 3 марта, 20:00

Спасатели на НПЗ

После атаки БПЛА загорелся склад на промышленном объекте в Ростовской области

3 марта 2025, 19:58
Фото: 76.mchs.gov.ru. Спасатели на НПЗ
В Ростовской области произошел еще один пожар в результате атаки беспилотников. По информации врио губернатора Юрия Слюсаря, вечером 3 марта возгорание произошло не только на нефтепроводе, но и на складе промышленного объекта в Чертковском районе.

Помещения находятся в селе Сохрановка, в 5 километрах от трассы М-4 «Дон». Один из обломков сбитых ПВО дронов упал, из-за чего на территории промобъекта начался пожар.

— Сотрудники эвакуированы в укрытие, — сообщил в своем telegram-канале Юрий Слюсарь.
Персонал эвакуирован: стало известно, что происходит на горящей нефтебазе в Чертково
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На место уже направили дежурные службы. Очевидно, спасатели прямо сейчас заливают полыхающие конструкции.

Ранее RostovGazeta опубликовала кадры другого пожара, который случился на нефтепроводе, в 20 километрах от горящего склада.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Пожар#Спасатели#БПЛА#Чертковский район#Склад#Юрий Слюсарь
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