После атаки БПЛА загорелся склад на промышленном объекте в Ростовской области

Posted 3 марта, 19:58
Published 3 марта, 19:58
Modified 3 марта, 20:00
Updated 3 марта, 20:00
Помещения находятся в селе Сохрановка, в 5 километрах от трассы М-4 «Дон». Один из обломков сбитых ПВО дронов упал, из-за чего на территории промобъекта начался пожар.
— Сотрудники эвакуированы в укрытие, — сообщил в своем telegram-канале Юрий Слюсарь.
На место уже направили дежурные службы. Очевидно, спасатели прямо сейчас заливают полыхающие конструкции.
Ранее RostovGazeta опубликовала кадры другого пожара, который случился на нефтепроводе, в 20 километрах от горящего склада.