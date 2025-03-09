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Posted 9 марта, 05:16

Published 9 марта, 05:16

Modified 9 марта, 05:16

Updated 9 марта, 05:16

Ростовскую психбольницу через суд заставляют реставрировать памятник архитектуры

Ростовскую психбольницу заставляют реставрировать памятник архитектуры

9 марта 2025, 05:16
Фото: 1MI. Ростовскую психбольницу через суд заставляют реставрировать памятник архитектуры
В арбитражный суд поступил иск от Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области в отношении региональной психиатрической больницы. Организация хочет обязать медучреждение сохранить памятник архитектуры.

Согласно документации, размещённой в картотеке суда, 29 января Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области направил исковое заявление в Арбитражный суд региона к ГБУ РО «Психиатрическая больница».

Известно, что комитет хочет добиться проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. А позаботиться от этом как раз должно медучреждение. Другие подробности дела не раскрываются.

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Добавим, что судебное разбирательство назначено на 21 апреля. Уточняется, что к делу также должны быть привлечены третьи лица.

Ранее RostovGazeta рассказала, что два исторических дома в Ростове стали памятниками архитектуры.

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