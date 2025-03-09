Ростовскую психбольницу заставляют реставрировать памятник архитектуры

Posted 9 марта, 05:16
Published 9 марта, 05:16
Modified 9 марта, 05:16
Updated 9 марта, 05:16
Согласно документации, размещённой в картотеке суда, 29 января Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области направил исковое заявление в Арбитражный суд региона к ГБУ РО «Психиатрическая больница».
Известно, что комитет хочет добиться проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. А позаботиться от этом как раз должно медучреждение. Другие подробности дела не раскрываются.
Добавим, что судебное разбирательство назначено на 21 апреля. Уточняется, что к делу также должны быть привлечены третьи лица.
Ранее RostovGazeta рассказала, что два исторических дома в Ростове стали памятниками архитектуры.