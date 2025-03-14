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Posted 14 марта, 05:45

Published 14 марта, 05:45

Modified 14 марта, 05:45

Updated 14 марта, 05:45

Лечение — золото: насколько выросли цены на медуслуги в Ростовской области

Здоровье не по карману: насколько выросли цены на медуслуги в Ростовской области

14 марта 2025, 05:45
Фото: 1MI. Лечение — золото: насколько выросли цены на медуслуги в Ростовской области

За год цены на медуслуги выросли на 16% в Ростовской области

В Ростовской области резко увеличились цены на медицинские услуги. По данным Ростовстата, за год они выросли примерно на 5-16%. Рассказываем, что подорожало больше всего.

В феврале 2025 года КТ (прим. — компьютерная томография), МРТ (прим. — магнитно-резонансная томография), а также общий анализ крови стали стоить на 5% больше, чем в прошлом году. Теперь эти услуги обойдутся в 3,5 тысячи и 740 рублей соответственно. На 6% увеличилась цена на гастроскопию — более 2,8 тысячи рублей.

Удалить зуб теперь в среднем обойдется почти в 1,4 тысячи рублей (на 8% больше), а лечение — почти в 2,4 тысячи (на 16% больше). За первичный осмотр у стоматолога придется отдать около 400 рублей (на 12% больше). А вот изготовление коронок осталось на прежнем уровне — в районе 5 тысяч рублей.

Лечение — золото: насколько выросли цены на медуслуги в Ростовской области
Лечение — золото: насколько выросли цены на медуслуги в Ростовской области. Фото: Ростовстат (скриншот)
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Круглосуточное пребывание в стационаре стало стоить в среднем 3,5 тысячи рублей, когда год назад цена за сутки составляла меньше 3 тысяч (на 15% меньше). Первичная консультация у врача-специалиста подорожала на 12% и теперь обходится пациентам в 1,8 тысячи рублей. Стоимость УЗИ брюшной полости увеличилась на 9% и достигла 1,7 тысячи рублей.

Ранее стало известно, насколько увеличится стоимость тарифов ЖКУ в Ростовской области с 1 июля.

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