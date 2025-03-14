Здоровье не по карману: насколько выросли цены на медуслуги в Ростовской области

Удалить зуб теперь в среднем обойдется почти в 1,4 тысячи рублей (на 8% больше), а лечение — почти в 2,4 тысячи (на 16% больше). За первичный осмотр у стоматолога придется отдать около 400 рублей (на 12% больше). А вот изготовление коронок осталось на прежнем уровне — в районе 5 тысяч рублей.