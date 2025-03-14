Здоровье не по карману: насколько выросли цены на медуслуги в Ростовской области

Posted 14 марта, 05:45
Published 14 марта, 05:45
Modified 14 марта, 05:45
Updated 14 марта, 05:45
В феврале 2025 года КТ (прим. — компьютерная томография), МРТ (прим. — магнитно-резонансная томография), а также общий анализ крови стали стоить на 5% больше, чем в прошлом году. Теперь эти услуги обойдутся в 3,5 тысячи и 740 рублей соответственно. На 6% увеличилась цена на гастроскопию — более 2,8 тысячи рублей.
Удалить зуб теперь в среднем обойдется почти в 1,4 тысячи рублей (на 8% больше), а лечение — почти в 2,4 тысячи (на 16% больше). За первичный осмотр у стоматолога придется отдать около 400 рублей (на 12% больше). А вот изготовление коронок осталось на прежнем уровне — в районе 5 тысяч рублей.
Круглосуточное пребывание в стационаре стало стоить в среднем 3,5 тысячи рублей, когда год назад цена за сутки составляла меньше 3 тысяч (на 15% меньше). Первичная консультация у врача-специалиста подорожала на 12% и теперь обходится пациентам в 1,8 тысячи рублей. Стоимость УЗИ брюшной полости увеличилась на 9% и достигла 1,7 тысячи рублей.
Ранее стало известно, насколько увеличится стоимость тарифов ЖКУ в Ростовской области с 1 июля.