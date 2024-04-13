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Безопасная дистанция

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Апрель
Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области
13 апреля, 09:45
Январь
Водителей в Ростовской области предупредили о снеге с дождем
5 января, 12:18
Август 2023
Экспериментальная разметка появится на дорогах в Ростовской области
На трассах Ростовской области появится экспериментальная разметка, чтобы водители соблюдали безопасную дистанцию, сообщает в Telegram-канале «Автодор».
8 августа 2023, 11:38
Три человека пострадали в массовой аварии в Ростовской области вечером 31 июля
В Ростовской области столкнулись три автомобиля, из-за чего потребовалась помощь медиков, сообщили в региональном УГИБДД.
1 августа 2023, 07:09
Июль 2023
Автобус с 44 туристами попал в смертельное ДТП в Ростовской области
В Ростовской области один человек погиб в столкновении автобуса и грузовика, сообщили в региональном УГИБДД.
27 июля 2023, 13:23
В тройном ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали два мальчика 2 июля
В Ростовской области столкнулись три автомобиля, пострадали двое несовершеннолетних, сообщили в региональном УГИБДД.
3 июля 2023, 04:42

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