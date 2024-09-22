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2024
«Вдруг он рухнет»: в Ростове-на-Дону концерт Лолиты отменили за сутки до мероприятия
22 сентября, 09:45
Пропавшего на Урале подростка нашли в Ростовской области на пути к морю
19 августа, 18:15
Ростовчанка сэкономила на билетах на концерт и потеряла 200 тысяч рублей
Жительница Ростова-на-Дону решила сэкономить на билетах на концерт, а в результате потеряла 200 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
22 июля, 14:41
Билеты на поезда из Ростова-на-Дону до Москвы стали стоить до 77 тысяч рублей
27 мая, 11:23
Стала известна причина отмены ретро поезда в Ростовской области
7 января, 08:29
2023
Запущен прямой автобусный рейс из Таганрога в Волгоград
Из Ростова-на-Дону можно добраться до Волгограда на новом автобусном рейсе, сообщается в соцсетях в группе «Автовокзалы Ростовской области».
11 июля 2023, 05:19

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