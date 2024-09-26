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Борьба с вредителем

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Сентябрь
Коричневая опасность! Городской парк в Ростовской области закрыли на карантин
26 сентября, 11:25
Июль
В Ростовской области ожидается нашествие опасных гусениц
25 июля, 13:22
Из Европы в Ростовскую область завезли вредителя, уничтожающего урожай абрикосов
Ученые впервые обнаружили нового вредителя в европейской части России, в том числе в Ростовской области, пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.
14 июля, 08:12
Луговой многоядный мотылек массово заполонил Ростовскую область
Вредоносный многоядный луговой мотылек может поражать не только крупные сельскохозяйственные территории, но и частные дачные участки дончан, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева
8 июля, 13:52
Чрезвычайно прожорливы: Ростовской области угрожает нашествие опасных мотыльков
О появлении многоядного лугового мотылька на полях Ростовской области сообщили в Россельхозцентре. Ростовский зоолог Регина Ерофеева объяснила, откуда мог взяться в регионе этот вредитель.
7 июля, 08:27
Июнь
Зоолог назвал главную опасность от появившегося в Ростовской области клопа-черепашки
Клоп-черепашка — это местный вредитель полей в Ростовской области, который способен серьезно навредить будущему урожаю, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.
21 июня, 13:30

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