rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Новый опасный вредитель угрожает урожаю абрикосов в Ростовской области

Из Европы в Ростовскую область завезли вредителя, уничтожающего урожай абрикосов

14 июля 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney
Новый опасный вредитель угрожает урожаю абрикосов в Ростовской области

Опасный вредитель угрожает урожаю абрикосов в Ростовской области

Ученые впервые обнаружили нового вредителя в европейской части России, в том числе в Ростовской области, пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Ученые Донецкого ботанического сада (ФГБНУ ДБС) обнаружили на территории региона абрикосовую тлю, которая ранее обитала только в Италии, Венгрии, Германии и Сербии.

По словам специалистов, в донской регион этот вид тли могли завести вместе с грузами из стран Центральной Европы.

Луговой многоядный мотылек массово заполонил Ростовскую область
Узнать подробнее

Абрикосовая тля не только угрожает урожаю абрикосов, но и может выступать в качестве переносчика возбудителя шарки (оспы) сливы. Это наиболее вредоносное вирусное заболевание для всех косточковых культур. Причем очаги этого заболевания уже выявлены на территории Ростовской области.

Ранее садоводы Ростовской области пожаловались на засилье томатной моли. Причем для того, чтобы уничтожить вредителя нельзя применять химию, поскольку она может попасть в плоды.

Читайте также:
Зоолог назвал главную опасность от появившегося в Ростовской области клопа-черепашкиВ Ростовской области урожай томатов уничтожила мольЧрезвычайно прожорливы: Ростовской области угрожает нашествие опасных мотыльков
#Общество#Ростовская область#Урожай#Урожай в Ростове#Урожай в Ростовской области#Сбор урожая#Потеря урожая#Сохранение урожая#Вредитель#Вредительство#Борьба с вредителем
Подпишитесь
Голубев назвал подробности ночной атаки на нефтебазу в Ростовской области
Вчера, 04:34
На видео попала горящая после атаки беспилотников нефтебаза в Ростовской области
Вчера, 04:29
Дочь бывшего мэра Ростова повторно могут признать банкротом
Вчера, 04:25
Стало известно, кого в Ростове-на-Дону работодатели готовы «оторвать с руками»
12 июля, 14:53
Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за страшного пожара возле железной дороги
12 июля, 14:32
Многие профессии уйдут: как изменится рынок труда в Ростове с развитием нейросетей
12 июля, 10:54