Из Европы в Ростовскую область завезли вредителя, уничтожающего урожай абрикосов

Абрикосовая тля не только угрожает урожаю абрикосов, но и может выступать в качестве переносчика возбудителя шарки (оспы) сливы. Это наиболее вредоносное вирусное заболевание для всех косточковых культур. Причем очаги этого заболевания уже выявлены на территории Ростовской области.