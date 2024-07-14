Из Европы в Ростовскую область завезли вредителя, уничтожающего урожай абрикосов

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Ученые Донецкого ботанического сада (ФГБНУ ДБС) обнаружили на территории региона абрикосовую тлю, которая ранее обитала только в Италии, Венгрии, Германии и Сербии.
По словам специалистов, в донской регион этот вид тли могли завести вместе с грузами из стран Центральной Европы.
Абрикосовая тля не только угрожает урожаю абрикосов, но и может выступать в качестве переносчика возбудителя шарки (оспы) сливы. Это наиболее вредоносное вирусное заболевание для всех косточковых культур. Причем очаги этого заболевания уже выявлены на территории Ростовской области.
Ранее садоводы Ростовской области пожаловались на засилье томатной моли. Причем для того, чтобы уничтожить вредителя нельзя применять химию, поскольку она может попасть в плоды.