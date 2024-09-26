Луговой многоядный мотылек массово заполонил Ростовскую область

Вредоносный многоядный луговой мотылек может поражать не только крупные сельскохозяйственные территории, но и частные дачные участки дончан, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева