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День учителя

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2024
В Ростове с неба летят булыжники, а подарки учителям ударили по карманам родителей
4 октября, 15:40
В Ростовской области подскочили цены на подарки ко Дню учителя
За год в Ростовской области выросли цены на подарочные наборы ко Дню учителя. Прирост составил 4,1%, информирует региональный отдел Южного ГУ Банка России.
4 октября, 09:32
2023
Почти половина учителей в Ростове считают свою профессию непрестижной
Появились результаты исследования об отношении учителей к своей профессии в Ростовской области, опрос проводился ко Дню учителя ростовским вузом.
8 октября 2023, 06:58
В Ростове охотятся на призывников, а родители ищут деньги на подарки учителям
3 октября 2023, 17:45
Ростовчане в 2023 году потратят на подарки учителям в среднем 2600 рублей
Школьные классы в Ростове-на-Дону в этом году будут тратить около 2,6 тысячи рублей на подарки ко Дню учителя, сообщает Superjob.
3 октября 2023, 10:09
2022
Ростовчане назвали низкой среднюю зарплату учителя в 34 тысячи рублей
В Ростовской области средняя зарплата учителей составляет 34 тысяч рублей, что местные жители посчитали недостаточным, сообщили они в соцсетях.
6 октября 2022, 03:10
Алексей Логвиненко наградил ростовских педагогов в преддверии Дня учителя
30 сентября 2022, 14:02

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