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Домашние питомцы

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Октябрь
В Ростове-на-Дону продают рыжую кошку за один миллион рублей
27 октября, 14:50
Жителей Ростовской области будут штрафовать за лай собак в квартире
Владельцев домашних животных в Ростове-на-Дону могут оштрафовать за ненадлежащее содержание питомцев, напомнили городские власти.
1 октября, 12:14
Август
Юрист Габович рассказал, почему ростовчане не могут отсудить у ветклиник деньги
28 августа, 19:03
«Путь Пудинга»: как пес пришел в ветклинику Ростова почистить зубы и ушел с переломом
15 августа, 12:36
Июль
Жителям Ростова предложат доносить на собачников, не убирающих за питомцами
24 июля, 13:30
Март
В Ростове продают загадочного кота за 23,5 миллиона рублей
11 марта, 13:24

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