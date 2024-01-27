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Еременко

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Тысячи ростовчан будут оставаться без света в начале февраля
27 января, 05:29
Ноябрь 2023
Схема движения автобусов №55 изменится в Ростове с 8 ноября
8 ноября 2023, 05:39
Октябрь 2023
Военный грузовик протаранил автомобиль на Малиновского в Ростове-на-Дону
10 октября 2023, 18:29
Сентябрь 2023
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 1 сентября
1 сентября 2023, 05:03
Август 2023
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 28 и по 31 августа
26 августа 2023, 05:16
Июль 2023
В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за строительства линии скоростного трамвая
В Ростове-на-Дону в части улицы Еременко введут ограничения движения с августа, сообщили в городской администрации.
14 июля 2023, 09:47

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