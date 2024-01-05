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Январь
Тренер ФК «Ростов» рассказал, пьют ли пиво игроки
5 января, 09:54
Декабрь 2023
В Ростовской области яйца и красная икра стали недоступной роскошью для дончан
28 декабря 2023, 15:27
Бар в Таганроге, не пустивший бойцов СВО, изменил правила посещения для военных
27 декабря 2023, 07:09
Октябрь 2023
Учителя в Ростове-на-Дону отказываются носить форму
18 октября 2023, 04:51
Август 2023
«Карману больно»: как подорожали сборы детей в школу в Краснодаре
30 августа 2023, 15:06
Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2023 году в Ростовской области
4 августа 2023, 10:32

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