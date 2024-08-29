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Газоснабжение

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«Нас попросту бросили»: как жителей СНТ в Ростове в зиму решили оставить без тепла
29 августа, 13:52
Власти Ростова объяснили, почему в домах горожан пахнет газом
29 февраля, 17:36
В центре Ростова начали провисать перекрытия дореволюционного дома
В Ростове жильцы дореволюционного дома пожаловались на провисающие деревянные перекрытия, об этом сообщили донские СМИ.
29 января, 15:11
2023
Тарифы ЖКХ поднимут в Ростовской области. Рассказываем, что подорожает больше всего
16 декабря 2023, 10:47
Долг теплоснабжающих компаний Ростовской области превысил 843,4 млн рублей
12 октября 2023, 16:01
«Прям жесть, все разрушено»: жители Таганрога рассказали, как произошел взрыв 28 июля
29 июля 2023, 12:54

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