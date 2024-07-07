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Иномарки

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Июль
В Ростовской области резко упали цены на автомобили. Что можно купить за миллион?
7 июля, 17:32
Январь
ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки
24 января, 15:41
Очень сильно подорожают: эксперты дали мрачные прогнозы по ценам на авто в Ростове
12 января, 07:43
Стали известны подробности жесткого ДТП с разбитыми иномарками в Ростове
1 января, 10:22
Октябрь 2023
Дерево рухнуло на три автомобиля в Батайске
В Батайске из-за сильного ветра на три припаркованных машины упало дерево, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов».
10 октября 2023, 12:13
Июль 2023
Два человека пострадали в аварии с иномарками в Ростове-на-Дону
30 июля 2023, 10:38

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