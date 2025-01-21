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Кагальник

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2025
Аэрозольный баллончик взорвался в руках у ребенка в Ростовской области
Подросток пострадал из-за взрыва аэрозольного баллончика. ЧП случилось в селе Кагальник Ростовской области 20 января.
21 января, 05:02
2024
Видео: задержан убийца, расправившийся с девушкой и парнем в Ростовской области
29 апреля 2024, 11:20
Под Ростовом срочно продают землю рядом с рекой и прудом за 15 млн рублей
13 апреля 2024, 13:40
2023
Улицы начало топить в Азовском районе после урагана
В Азовском районе Ростовской области под воду начали уходить улицы из-за неблагоприятной погоды, сообщили очевидцы в соцсетях.
27 ноября 2023, 06:54
Жители в Ростовской области заявили о воде с червями из-под крана
В Ростовской области из-под крана пошла вода, в которой попадаются черви, сообщили местные жители в соцсетях.
27 июля 2023, 05:03
Тело повешенной школьницы нашли в шкафу в Ростовской области
В Ростовской области в квартире обнаружили тело 14-летней девушки, сообщают СМИ.
7 июля 2023, 12:53
В Ростовской области в Кагальнике 24 мая обнаружили тело погибшей девушки
24 мая 2023, 09:54

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