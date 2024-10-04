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Китайские машины

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Октябрь
Новые машины в Ростове подорожали почти до 3 миллионов рублей
По сравнению с августом средняя цена на автомобили в Ростове выросла на 4% и составила 2,77 миллиона рублей, сообщает «Авто.ру Оценка».
4 октября, 09:30
Стало известно, какие машины первыми подорожают в октябре
Haval 9 и Tank 500 могут подорожать в России одними из первых после повышения утильсбора в октября, сообщают «Новые известия».
2 октября, 08:48
Сентябрь
Названы пять автомобилей, которые можно купить в Ростове дешевле 5 млн рублей
13 сентября, 11:04
Июль
В Ростовской области резко упали цены на автомобили. Что можно купить за миллион?
7 июля, 17:32
Май
Эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской области
22 мая, 08:47
Февраль
Ростовчанам объяснили, стоит ли покупать китайские машины
13 февраля, 17:56

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