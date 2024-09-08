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Коммунальный фонтан

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Сентябрь
В центре Ростова-на-Дону забил коммунальный гейзер
8 сентября, 14:28
Август
Двухметровый фонтан забил из ливневки в Ростове в Нахичевани во время дождя
Ростов-на-Дону заливает мощный ливень. В этот раз дождевые реки образовались на Нахичевани, сообщает телеграмм-канал «В курсе Ростов».
7 августа, 10:20
Июнь
Коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове после запуска холодной воды
25 июня, 18:14
Май
Коммунальный фонтан топит улицу Малиновского в Ростове-на-Дону
23 мая, 05:46
Мощный коммунальный фонтан заливает улицу в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону прорвало трубу и появился настоящий коммунальный фонтан, сообщили местные жители в соцсетях.
2 мая, 13:18
Апрель
Коммунальный фонтан начал топить проспект Королева в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на проспекте Королева в среду, 17 апреля, произошла коммунальная авария, информацией поделились горожане в соцсетях.
17 апреля, 13:38

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