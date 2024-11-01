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2024
Огромную фуру разворотило в ДТП на трассе Ростов — Таганрог
1 ноября, 06:27
Бензовоз разорвало после ДТП на трассе в Ростовской области
15 октября, 10:54
Две девочки-подростка пострадали Ростовской области в ДТП с 18-летним водителем
18 августа, 13:48
Подросток погиб в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростовской области
В результате ДТП погиб 14-летний подросток на трассе в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
23 июня, 06:09
2023
В Ростовской области водитель Nissan протаранил столб, а после пошел домой
5 августа 2023, 09:19
Девушка погибла в перевернувшейся машине в Ростовской области 12 июля
В Ростовской области перевернулся автомобиль, из-за чего погибла девушка, сообщили в региональном УГИБДД.
13 июля 2023, 07:15

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