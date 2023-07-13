rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Изображение материала

Девушка погибла в перевернувшейся машине в Ростовской области 12 июля

13 июля 2023, 07:15
Фото: 1MI
Девушка погибла в перевернувшейся машине в Ростовской области 12 июля
В Ростовской области перевернулся автомобиль, из-за чего погибла девушка, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в селе Малокирсановка на улице Береговой. Водитель Lifan во время поворота не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу.

После этого автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся в кювете, из-за чего погибла сидевшая за рулем девушка. Известно, что ей было 22 года.

На Южном подъезде к Ростову мотоциклист получил травмы в ДТП с легковушкой
Узнать подробнее

«Водитель скончалась на месте происшествия. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Ранее водитель грузовика погиб после удара фуры на мокрой трассе в Ростовской области.

Читайте также:
На Южном подъезде к Ростову мотоциклист получил травмы в ДТП с легковушкойВ ДТП на трассе «Новочеркасск-Каменоломни» пострадала 29-летняя автомобилисткаПьяный водитель без прав в Новошахтинске спровоцировал ДТП с двумя погибшими
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Дтп#Погибла#Автомобиль#Вылетела на встречную полосу#Кювет#22 года#Водитель#Полиция#Перевернулся#Мокрая трасса#Фура#Грузовик
Подпишитесь
В Ростове рассматривают дело об аксайском ОПГ и хотят потратить миллиарды на ливневки
Вчера, 16:36
Замкомандующий ЮВО в Ростове Олег Цоков погиб в зоне СВО
Вчера, 17:42
Чрезвычайные ситуации в июле спрогнозировали в Ростовской области
Вчера, 16:31
Ростовчанин Дибров на латыни проклял новую ведущую «Кто хочет стать миллионером?»
Вчера, 14:03
Климатолог рассказал, когда закончатся затяжные дожди в Краснодарском крае
Вчера, 14:44
Врач-онколог Васильева предупредила отдыхающих на Черном море об опасности загара
Вчера, 15:02