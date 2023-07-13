Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Происшествие случилось в селе Малокирсановка на улице Береговой. Водитель Lifan во время поворота не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу.
После этого автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся в кювете, из-за чего погибла сидевшая за рулем девушка. Известно, что ей было 22 года.
«Водитель скончалась на месте происшествия. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
Ранее водитель грузовика погиб после удара фуры на мокрой трассе в Ростовской области.