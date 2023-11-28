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Люки в Ростове

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Ноябрь 2023
В Ростове на Тимошенко из люка достали труп мужчины
28 ноября 2023, 07:27
Май 2023
Замглавы администрации Ростова Симков заявил, что до 75% ливневок в городе бесхозные
Порядка 75% ливневых канализационных систем города являются бесхозными, заявил заместитель главы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков во время брифинга.
2 мая 2023, 10:09
Полиция попросила мэрию Ростова пока не комментировать гибель пенсионерки в водостоке
Полиция попросила властей Ростова воздержаться от комментирования гибели в коллекторе пожилой горожанки, пишут СМИ.
2 мая 2023, 06:25
Полиция задержала ростовчанина, подозреваемого в серии краж люков
В Ростове задержали мужчину, которого подозревают в краже крышек от люков, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
1 мая 2023, 17:01
Апрель 2023
Погибшую в ливневке учительницу похоронили на Северном кладбище в Ростове 30 апреля
В воскресенье, 30 апреля, состоялось прощание с учительницей английского языка, погибшей в коллекторе в Ростове, пишут СМИ.
30 апреля 2023, 14:38
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пенсионерки в коллекторе в Ростове
Александр Бастрыкин заинтересовался делом о гибели пенсионерки в ливневом коллекторе в Ростове, сообщили в СК РФ.
30 апреля 2023, 05:41

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