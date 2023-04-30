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Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пенсионерки в коллекторе в Ростове

30 апреля 2023, 05:41
Фото: 1MI
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пенсионерки в водостоке в Ростове
Александр Бастрыкин заинтересовался делом о гибели пенсионерки в ливневом коллекторе в Ростове, сообщили в СК РФ.

28 апреля в ливневом коллекторе в Ростове был найден труп 81-летней учительницы английского языка. Она упала в ливневый коллектор во время сильного ливня, прошедшего в городе в минувшую пятницу. Трагедия произошла на улице Тульской.

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В СК РФ сообщили, что по факту гибели пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования и установленных причинах смерти пенсионерки.

Напомним, СМИ сообщили, что погибшая ранее работала учителем английского в одной из ростовских школ. Сейчас ученики женщины продолжают приносить цветы к месту трагедии.

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