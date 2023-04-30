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28 апреля в ливневом коллекторе в Ростове был найден труп 81-летней учительницы английского языка. Она упала в ливневый коллектор во время сильного ливня, прошедшего в городе в минувшую пятницу. Трагедия произошла на улице Тульской.
В СК РФ сообщили, что по факту гибели пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования и установленных причинах смерти пенсионерки.
Напомним, СМИ сообщили, что погибшая ранее работала учителем английского в одной из ростовских школ. Сейчас ученики женщины продолжают приносить цветы к месту трагедии.