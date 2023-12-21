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Декабрь 2023
Семья из пяти человек погибла в страшном ДТП в Ростовской области
21 декабря 2023, 19:08
Водителя насмерть придавило кабиной фуры во время ремонта в Ростовской области
11 декабря 2023, 04:59
Ноябрь 2023
Водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области
10 ноября 2023, 06:37
Сентябрь 2023
Водитель грузовика сбил ребенка на переходе в Ростовской области
26 сентября 2023, 05:52
Июль 2023
Пассажир такси в Ростове заживо сгорел из-за взорвавшегося баллона с газом 28 июля
В Ростове-на-Дону скончался мужчина, получивший ожоги во время аварии, сообщили в региональном УГИБДД.
28 июля 2023, 08:05

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