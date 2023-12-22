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Мужество

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Декабрь 2023
В Ростовской области наградили участника СВО, получившего тяжелое ранение
22 декабря 2023, 05:37
Президент Путин наградил двух жителей Ростовской области Звездой Героя России
Двое военнослужащих из Ростовской области получили Звезду Героя России за мужество и выполнение боевых задач, об этом рассказал губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
9 декабря 2023, 17:47
Октябрь 2023
Депутату Госдумы от Ростовской области Александру Бородаю вручили Орден мужества
Депутату Госдумы от Ростовской области Александру Бородаю вручили государственную награду, говорится в Telegram-канале Союза Добровольцев Донбасса.
12 октября 2023, 13:40
Сентябрь 2023
В Ростове-на-Дону замминистра обороны России передала госнаграды бойцам СВО
В Ростове-на-Дону участники спецоперации получили награды от замглавы Минобороны РФ Татьяны Шевцовой, сообщили в министерстве.
29 сентября 2023, 05:25
Август 2023
Путин наградил получившего ранение бойца СВО из Ростова-на-Дону Афанасьева
Глава государства Владимир Путин вручил награду участнику спецоперации из Ростовской области Алексею Афанасьеву, сообщил губернатор Василий Голубев.
3 августа 2023, 08:48
Июль 2023
Президент Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в победе РФ
Президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия одержит победу и в этом нет никаких сомнений, говорится на сайте Кремля.
4 июля 2023, 14:35

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