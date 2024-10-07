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Начальник

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2024
Путин уволил главу ГУ МЧС Ростовской области Сергея Филиппова
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии начальника донского ГУ МЧС Сергея Филиппова с должности, информирует пресс-служба ведомства.
7 октября, 10:57
Начальником Южного таможенного управления стал Андрей Беляев
19 сентября, 10:46
В Ростовской области нашли взяточника в ГАИ и даму с сумкой боеприпасов на вокзале
14 августа, 17:27
После захвата заложников в Ростове-на-Дону начальника оперотдела уволили из ФСИН
10 июля, 12:28
Прокуратура Дона указала губернатору на коррупционные нарушения в области
5 июля, 14:49
2023
В Ростове-на-Дону могут назначить нового начальника управления МВД России
В полиции Ростова-на-Дону и Новочеркасска ожидаются кадровые изменения, сообщают СМИ.
1 августа 2023, 09:14

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