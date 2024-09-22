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Нахичевани

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Толпа устроила массовую драку во дворе ЖК в Ростове
22 сентября, 06:30
В Ростове-на-Дону снесут старинный дом Анны Акимовой
17 сентября, 06:06
2023
В центре Ростова максимальную высоту у новостроек ограничат до 30 метров
23 ноября 2023, 05:48
Топ-5 самых дорогих домов, которые продают в Ростове
23 октября 2023, 07:58
Стало известно, когда Ростовскую область будет заливать дождями в июле
15 июля 2023, 04:47
Град размером с голубиное яйцо выпал в Нахичевани в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в среду днем, 12 июля, начался град в Нахичевани, сообщили местные жители в соцсетях.
12 июля 2023, 06:59

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