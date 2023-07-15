Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
На выходных температура воздуха будет составлять около 26 градусов, ночью она опустится до 16 градусов. В понедельник и вторник станет теплее, воздух прогреется до 30 градусов.
В среду, 19 июля, синоптики прогнозируют дожди, а столбики термометров покажут 27 градусов. В этот день усилится ветер до пяти метров в секунду.
В четверг и пятницу вернется облачная погода, максимальная температура составит 29 градусов. По ночам она будет опускаться до 17 градусов.
Ранее град размером с голубиное яйцо выпал в Нахичевани в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.