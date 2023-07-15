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Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

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Стало известно, когда Ростовскую область будет заливать дождями в июле

15 июля 2023, 04:47
Фото: 1MI
В Ростовской области в ближайшие дни ожидается облачная погода, но в середине следующей недели могут пройти дожди, сообщили в Гидрометцентре.

На выходных температура воздуха будет составлять около 26 градусов, ночью она опустится до 16 градусов. В понедельник и вторник станет теплее, воздух прогреется до 30 градусов.

В среду, 19 июля, синоптики прогнозируют дожди, а столбики термометров покажут 27 градусов. В этот день усилится ветер до пяти метров в секунду.

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В четверг и пятницу вернется облачная погода, максимальная температура составит 29 градусов. По ночам она будет опускаться до 17 градусов.

Ранее град размером с голубиное яйцо выпал в Нахичевани в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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