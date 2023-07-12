Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:47
Напомним, на Кубани продолжают идти залповые ливни. В этот раз от непогоды пострадал Туапсинский район — всего за три часа там выпало 144 мм осадков. Улицы посёлков оказались затоплены, повреждены сотни домов, детсады, магазины, водопроводы. Части федеральной трассы М-4 «Дон» перекрыты.
Потоки воды смыли машины, разрушили мосты и набережные. Четыре человека пропали без вести из-за наводнения. В некоторых поселениях был введён режим ЧС. В городах продолжает действовать штормовое предупреждениях, на местах работают экстренные службы.
Эксперт объяснил, что обильные осадки — это довольно стандартная ситуация для южной территории России в летнее время. В этот раз причиной стало прохождение холодного фронта и образование циклона вслед за ним в районе Чёрного моря и Краснодарского края.
После продолжительной жары температуры понизились, и эта резкая смена воздушных масс привела к сильному обострению ситуации в атмосфере и формированию больших полей осадков.
«Контраст был довольно значительный. Предварительно нагретая в результате предыдущих метеорологических условий поверхность поменяла температуру, и это привело к усилению осадков во фронтальной зоне», — говорит климатолог.
Он добавил, что холодный фронт, который протянулся через всю Европейскую территорию России, — с севера практически до Черного моря — начал двигаться на восток. А значит остатки циклона уходят, и дожди в ближайшие дни прекратятся.
Ранее RostovGazeta писала, что появившиеся из-за дождя мощные потоки воды затопили несколько улиц Ростова-на-Дону.