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Климатолог рассказал, когда закончатся затяжные дожди в Краснодарском крае

12 июля 2023, 14:44
Фото: t.me/kondratyevvi
Климатолог рассказал, когда закончатся затяжные дожди в Краснодарском крае
Залповые ливни, которые приводят к подтоплениям в Краснодарском крае, спровоцировала резкая смена воздушных масс. Циклон уже начинает уходить с территории региона, а значит, дожди скоро прекратятся, сообщил доктор географических наук Анатолий Погорелов.

Напомним, на Кубани продолжают идти залповые ливни. В этот раз от непогоды пострадал Туапсинский район — всего за три часа там выпало 144 мм осадков. Улицы посёлков оказались затоплены, повреждены сотни домов, детсады, магазины, водопроводы. Части федеральной трассы М-4 «Дон» перекрыты.

Потоки воды смыли машины, разрушили мосты и набережные. Четыре человека пропали без вести из-за наводнения. В некоторых поселениях был введён режим ЧС. В городах продолжает действовать штормовое предупреждениях, на местах работают экстренные службы.

Эксперт объяснил, что обильные осадки — это довольно стандартная ситуация для южной территории России в летнее время. В этот раз причиной стало прохождение холодного фронта и образование циклона вслед за ним в районе Чёрного моря и Краснодарского края.

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В этот раз причиной стало прохождение холодного фронта и образование циклона вслед за ним в районе Чёрного моря и Краснодарского края.
Видео: t.me/mchs_kuban

После продолжительной жары температуры понизились, и эта резкая смена воздушных масс привела к сильному обострению ситуации в атмосфере и формированию больших полей осадков.

«Контраст был довольно значительный. Предварительно нагретая в результате предыдущих метеорологических условий поверхность поменяла температуру, и это привело к усилению осадков во фронтальной зоне», — говорит климатолог.

Он добавил, что холодный фронт, который протянулся через всю Европейскую территорию России, — с севера практически до Черного моря — начал двигаться на восток. А значит остатки циклона уходят, и дожди в ближайшие дни прекратятся.

Ранее RostovGazeta писала, что появившиеся из-за дождя мощные потоки воды затопили несколько улиц Ростова-на-Дону.

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