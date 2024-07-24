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Обжалование

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2024
Москвичи массово скупают жилье в Ростове, а из местных водоемов достают утопленников
24 июля, 15:00
2023
Банду осудили за снабжение Ростовской области незаконным алкоголем
В Ростовской области огласили приговор членам банды, которые сбывали незаконный алкоголь, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
26 декабря 2023, 09:59
Жительницу Ростовской области осудили за отказ устанавливать памятники
В Ростовской области огласили приговор предпринимателю, которая обманывала людей при продаже памятников, сообщает Миллеровский районный суд.
23 сентября 2023, 08:59
Суд в Ростове отказался скостить срок полицейским, осужденным за наркотики и взятки
В Ростове-на-Дону двое бывших полицейских, которые попались на нескольких преступлениях, пытались обжаловать приговор, пишут СМИ.
2 августа 2023, 07:13
Названа причина задержания экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
Экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и ее бывшего заместителя Татьяну Юрову задержали, пишут СМИ.
18 июля 2023, 05:37

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