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Published Сегодня, 08:59

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Жительницу Ростовской области осудили за отказ устанавливать памятники

Жительницу Ростовской области осудили за отказ устанавливать памятники

23 сентября 2023, 08:59
Фото: 1MI
В Ростовской области огласили приговор предпринимателю, которая обманывала людей при продаже памятников, сообщает Миллеровский районный суд.

В 2022 году обвиняемая занималась продажей и установкой памятников. Она заключала с клиентами договоры, получала деньги, но никакие работы не проводила.

Размер ущерба составил 331 тысячу рублей, после чего завели уголовное дело. Обвиняемая признала вину частично и отказалась от дачи показаний.

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Теперь суд приговорил ее к 2,5 года заключения условно, это решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти 8 миллионов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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