Жительницу Ростовской области осудили за отказ устанавливать памятники

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В 2022 году обвиняемая занималась продажей и установкой памятников. Она заключала с клиентами договоры, получала деньги, но никакие работы не проводила.
Размер ущерба составил 331 тысячу рублей, после чего завели уголовное дело. Обвиняемая признала вину частично и отказалась от дачи показаний.
Теперь суд приговорил ее к 2,5 года заключения условно, это решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ранее пенсионер из Ростова за два дня перевел лже-полицейским почти 8 миллионов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.