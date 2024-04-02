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Ограничение движения в Ростовской области

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Апрель 2024
С 20 мая на все лето ограничат движение фур по трассам Ростовской области
2 апреля 2024, 16:21
Июль 2023
Движение ограничили в Аксае из-за пожара на складе с макулатурой 21 июля
Из-за пожара на складе с макулатурой движение машин ограничили в Аксае, сообщают «Яндекс. Карты».
21 июля 2023, 15:35
Июнь 2023
Десяткам человек стало плохо на перекрытых трассах Ростовской области 24 июня
39 вызовов поступило врачам скорой помощи от людей, застрявших на перекрытых 24 июня трассах в Ростовской области, пишут «Новые известия».
25 июня 2023, 13:04
Все ограничения сняты на трассах в Ростовской области
В Ростовской области на трассах сняли все ограничения для движения, сообщили в региональном МЧС.
25 июня 2023, 09:09
Движение транспорта ограничили на выезде из Ростова в районе пожара на торговой базе
Движение транспорта ограничили в районе пожара на торговой базе «Альтрус», сообщили в администрации Ростова.
22 июня 2023, 06:52
Мост в Гуково Ростовской области срочно закрыли из-за угрозы обрушения
В Гуково Ростовской области закрыли для передвижения мост, сообщили в соцсетях местные жители.
18 июня 2023, 10:22

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