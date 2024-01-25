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Осьминожки

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Январь
Власти в Ростове-на-Дону не смогли закрыть аквапарк «Осьминожек»
25 января, 06:54
Июль 2023
Стали известны итоги проверки бассейнов после гибели ребенка в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону проверили несколько комплексов с бассейнами на соответствие требованиям, сообщили в городской администрации.
31 июля 2023, 08:08
Итоги недели: в Таганроге упала ракета, а в бассейне аквапарка Ростова утонул ребенок
30 июля 2023, 14:10
Очевидцы рассказали, как пытались спасти ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в аквапарке «Осьминожек» погиб маленький ребенок и теперь очевидцы рассказали, как это произошло, пишут СМИ.
27 июля 2023, 07:57
В Ростове-на-Дону назвали причины смерти мальчика в аквапарке 26 июля
Ушиб височной части головы мог стать причиной гибели ребенка в аквапарке «Осьминожек» в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
27 июля 2023, 06:23
В Ростове-на-Дону проверят все открытые бассейны после гибели ребенка
В Ростове-на-Дону проведут проверки комплексов с открытыми бассейнами после гибели ребенка, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
27 июля 2023, 04:41

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