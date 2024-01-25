Осьминожки

Очевидцы рассказали, как пытались спасти ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в аквапарке «Осьминожек» погиб маленький ребенок и теперь очевидцы рассказали, как это произошло, пишут СМИ.