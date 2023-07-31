Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
За период с 27 по 28 июля проверили более 10 культурно-развлекательных комплексов с плавательными бассейнами. Во время профилактических рейдов не обнаружили нарушений требований безопасности.
Проверки коснулись организаций на улицах Евдокимова, Михаила Нагибина, Республиканская, Левобережная и Тракторная.
Напомним, что причиной проверочных мероприятий стала гибель четырехлетнего ребенка в аквапарке «Осьминожек». Он отдыхал с родственниками, но позже его тело нашли в бассейне.
В рамках первоначальных проверок выявили ряд нарушений в других комплексах.