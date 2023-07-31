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Стали известны итоги проверки бассейнов после гибели ребенка в Ростове-на-Дону

31 июля 2023, 08:08
Фото: pxhere.com
Стали известны итоги проверки бассейнов после гибели ребенка в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону проверили несколько комплексов с бассейнами на соответствие требованиям, сообщили в городской администрации.

За период с 27 по 28 июля проверили более 10 культурно-развлекательных комплексов с плавательными бассейнами. Во время профилактических рейдов не обнаружили нарушений требований безопасности.

Проверки коснулись организаций на улицах Евдокимова, Михаила Нагибина, Республиканская, Левобережная и Тракторная.

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Напомним, что причиной проверочных мероприятий стала гибель четырехлетнего ребенка в аквапарке «Осьминожек». Он отдыхал с родственниками, но позже его тело нашли в бассейне.

В рамках первоначальных проверок выявили ряд нарушений в других комплексах.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Проверка#Нарушения#Городская администрация#Осьминожки#Аквапарк#Илья Протвинов
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